Gf Vip 6, fuori dalla Casa urlano che Alex Belli rientrerà nel reality: la reazione dei vipponi (Video) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tra pochi giorni Alex Belli rientrerà nella Casa del Gf Vip 6. E' stato questo l'annuncio dato da Alfonso Signorini nel corso dell'ultima puntata del reality e per i concorrenti il suo ingresso avrebbe dovuto essere una sorpresa. Così, però, non sarà. Poche ore fa, infatti, qualcuno ha gridato dall'esterno: Delia stai attenta, Alex rientra. In quel momento Delia Duran si trovava in giardino con Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo e, dopo aver udito queste parole, è sembrata molto pensierosa. Le sue compagne, invece, immaginavo una scelta del genere da parte della produzione del programma. Miriana ha sentito "Delia stai attenta Alex rientra" Guardate le loro reazioni! E comunque l'unica attenta deve essere Soleil a non farsi abbindolare#gfvip #solearmy ...

