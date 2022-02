Gazzetta | solo un anno fa | Brignone pensava al ritiro Soffriva le critiche di chi sminuiva la sua Coppa

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Stanotte c’è il SuperG olimpico. E Federicaè una delle grandi favorite, se non la favorita numero uno. Ancora non si sa se Sofia Goggia parteciperà. Laricostruisce l’diche dodici mesi, dopo i Mondiali di Cortina andati male, parlò apertamente di. Ladel Mondo vinta nel 2019-20 l’aveva certamente resa orgogliosa – resta la prima sciatrice italiana della storia ad averla conquistata – ma le aveva anche lasciato un senso di incompiuto e di inadeguatezza. La stagione si era chiusa prima del previsto per via del lockdown, lei non aveva nemmeno potuto festeggiare il suo trionfo («Ho ricevuto laa casa, dentro una scatola») e le pesavano le voci di chiquel trofeo, lo relativizzava al contesto, ...