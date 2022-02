BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Foibe, Casellati: 'Proseguire cammino contro ogni forma di oblio'. - Adnkronos : #Foibe, Casellati: 'Proseguire cammino contro ogni forma di oblio'. - fisco24_info : Foibe, Casellati: 'Proseguire cammino contro ogni forma di oblio': (Adnkronos) - Giornata per riflettere su una del… - sulsitodisimone : Foibe, Casellati: 'Proseguire cammino contro ogni forma di oblio' - italiaserait : Foibe, Casellati: “Proseguire cammino contro ogni forma di oblio” -

Ultime Notizie dalla rete : Foibe Casellati

"Celebriamo oggi il giorno dedicato alle vittime delle" per "riflettere su una delle più grandi tragedie del '900 e per proseguire il comune cammino ... Maria Elisabetta, nel corso del ......Madama alla cerimonia ufficiale per la celebrazione della giornata che ricorda i massacri delle. La commemorazione sarà aperta dal discorso della presidente del Senato, Elisabetta, ...(Adnkronos) – Questo giorno “dedicato alle vittime delle foibe e al ricordo dell’esodo giuliano dalmata ... Così il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenendo a Palazzo Madama alle ...Da Trieste a Roma: nel pomeriggio al Senato la cerimonia con il presidente Sergio Mattarella in memoria delle vittime delle foibe. Sono previsti discorsi dei presidenti di Camera, Roberto Fico, e ...