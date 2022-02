Esoneri contributivi per giovani, donne e Sud prorogati a giugno 2022 (Di giovedì 10 febbraio 2022) ROMA – . L’Inps, con il messaggio 26 gennaio 2022, n. 403, comunica alle aziende interessate che le agevolazioni relative agli Esoneri contributivi per l’occupazione giovanile, per l’occupazione femminile e a quella denominata Decontribuzione Sud sono prorogate fino al 30 giugno 2022. Le misure, contenute L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Bonus assunzioni 2020 per donne, giovani, laureati, … “Resto a Sud”: finanziamento di 50 mila euro per i neoimprenditori del Sud. Garanzia giovani 2019: proroga bando e novità 35 anni Proroga scadenze fiscali 16 marzo 2020 di Gualtieri Decreto 16 marzo 2020 salva economia Consiglio Ministri 37 Proroga ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) ROMA – . L’Inps, con il messaggio 26 gennaio, n. 403, comunica alle aziende interessate che le agevolazioni relative agliper l’occupazionele, per l’occupazione femminile e a quella denominata Decontribuzione Sud sono prorogate fino al 30. Le misure, contenute L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Bonus assunzioni 2020 per, laureati, … “Resto a Sud”: finanziamento di 50 mila euro per i neoimprenditori del Sud. Garanzia2019: proroga bando e novità 35 anni Proroga scadenze fiscali 16 marzo 2020 di Gualtieri Decreto 16 marzo 2020 salva economia Consiglio Ministri 37 Proroga ...

Colf e badanti: i nuovi importi dei contributi 2022 per i lavoratori domestici ...vi sono tre diverse fasce di retribuzione cui corrispondono i relativi valori contributivi. ... esonero e contributo addizionale Per l'anno 2022, comunica l'Inps, restano in vigore gli esoneri: previsti ...

Reddito di cittadinanza: potenziamento dell'esonero contributivo per i datori di lavoro e maggiori controlli Ipsoa Forfettari e contributi INPS 2022: come fare domanda per lo sconto Economia - Regime forfettario e riduzione contributi INPS nel 2022: la domanda va fatta entro la scadenza del 28 febbraio. Vediamo le istruzioni e requisiti delle partite IVA per avere lo sconto del .

Lavoro, Ecco le novità del decreto sostegni ter Lavoro, Ecco le novità del decreto sostegni ter Bernardo Diaz Sabato, 29 Gennaio 2022 In vigore dal 27 gennaio il provvedimento reca un ulteriore esonero contributivo per le imprese del settore turist ...

