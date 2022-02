Esodo, pagine dimenticate: Baldoni ricorda gli orrori del Campo profughi di Cinecittà (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nel capitolo delle foibe e del dramma dell’Esodo giuliano si dimenticano spesso alcune pagine strappate al ricordo di quel momento atroce della storia italiana. Ci tiene a ricordarle lo storico della Destra Adalberto Baldoni. “Il dramma giuliano è stato da me raccontato e documentato nel saggio “pagine strappate. Le verità nascoste nei testi di storia”. È uscito nel 2012, edito dai libri del Borghese. Una pagina dimenticata: il Campo profughi di Cinecittà Si tratta di un capitolo riguardante l'”accoglienza” che subirono i nostri connazionali strappati alle loro terre . “In nessun libro ho letto, ad esempio, la vicenda del Campo profughi di Cinecittà, un vero e proprio inferno- racconta ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nel capitolo delle foibe e del dramma dell’giuliano si dimenticano spesso alcunestrappate al ricordo di quel momento atroce della storia italiana. Ci tiene arle lo storico della Destra Adalberto. “Il dramma giuliano è stato da me raccontato e documentato nel saggio “strappate. Le verità nascoste nei testi di storia”. È uscito nel 2012, edito dai libri del Borghese. Una pagina dimenticata: ildiSi tratta di un capitolo riguardante l'”accoglienza” che subirono i nostri connazionali strappati alle loro terre . “In nessun libro ho letto, ad esempio, la vicenda deldi, un vero e proprio inferno- racconta ...

