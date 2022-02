Covid, in saliva e sangue 3 ‘spie’ per predirne gravità: lo studio (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Perché, a parità di sintomi, alcuni pazienti Covid possono essere curati a casa mentre altri sviluppano un quadro clinico che necessita di ricovero in ospedale? Cosa distingue gli uni dagli altri, e come è possibile riconoscerli rapidamente in modo da adottare la strategia terapeutica migliore? Cercando di rispondere a queste domande, un gruppo di ricercatori Humanitas ha identificato fra saliva e sangue tre nuovi marcatori ‘spia’ utili a tracciare un identikit predittivo del malato Covid grave. Lo studio, pubblicato su ‘Gastro Hep Advances’, è coordinato da Maria Rescigno, capo del Laboratorio di immunologia delle mucose e microbiota di Humanitas e docente di patologia generale di Humanitas University, che con il suo team ha affiancato Antonio Voza, responsabile del Pronto soccorso ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Perché, a parità di sintomi, alcuni pazientipossono essere curati a casa mentre altri sviluppano un quadro clinico che necessita di ricovero in ospedale? Cosa distingue gli uni dagli altri, e come è possibile riconoscerli rapidamente in modo da adottare la strategia terapeutica migliore? Cercando di rispondere a queste domande, un gruppo di ricercatori Humanitas ha identificato fratre nuovi marcatori ‘spia’ utili a tracciare un identikit predittivo del malatograve. Lo, pubblicato su ‘Gastro Hep Advances’, è coordinato da Maria Rescigno, capo del Laboratorio di immunologia delle mucose e microbiota di Humanitas e docente di patologia generale di Humanitas University, che con il suo team ha affiancato Antonio Voza, responsabile del Pronto soccorso ...

