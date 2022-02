Covid in Campania | 7 362 nuovi casi e 20 morti | 80 pazienti in intensiva

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono 7.362 ipositivi alin, su 56.503 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 13,02%, esattamente un punto in più del 12,02 del bollettino di ieri. Le nuove...

Sono 7.362 i nuovi positivi al in, su 56.503 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 13,02%, esattamente un punto in più del 12,02 del bollettino di ieri. Le nuove vittime sono 20, di cui 14 decedute nelle ultime 48 ore ...Scende al 9,62% il tasso di positività da- 19 nella provincia di Avellino, dove l'Asl comunica che su 3.503 tamponi somministrati, sia ... - 4, residenti nel comune di Conza della; - 2, ...