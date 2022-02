“Con Stefano di nascosto” E Belen Rodriguez parla proprio della conduttrice | “Ci ho litigato”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Forse il completo de Le iene di Canale 5 non è stato meglio a nessuno.ha riscosso molto successo nella sua nuova veste al fianco dell’amico e collega di vecchia data Teo Mammucari e sembra che gli spettatori siano soddisfattiscelta di Mediaset. Anche perché la 37enne si è lasciata andare a confessioni alquanto interessanti. Dopo aver condiviso il palco con Valeria Marini e La rappresentante di lista, la vamp argentina si è prestata al gioco del Passaparolaccia, durante il quale hato diDe Martino, Fabrizio Corona, Emma Marrone, Antonino Spinalbese, Selvaggia Lucarelli ed Alessia Marcuzzi. Dei nomi piccanti per, che non si è sottratta....

saracreta : A cinque anni dalla firma del memorandum #Italia/#Libia chi sono i gruppi armati libici che stanno sfruttando il so… - IannielloBruno : RT @Mandolesi_Giu: @tax_analysis @gspazianitesta @RoccoRaffaele1 @RaffaelloLupi @lin81301 @denardimax @dottorbarbieri @giovanardiandre @Ste… - Principe_dUcria : @commodas @eurozoner Concordo con la Sua visione, Stefano Se si vuole entrare in settori ultra-competitivi, ad alt… - dianaterza : RT @ALFO100897: 'Peste suina, spaventa la diffusione del virus: subito un decreto', l'allarme del ministro Patuanelli. @GovernoItalia Una '… - Mandolesi_Giu : @tax_analysis @gspazianitesta @RoccoRaffaele1 @RaffaelloLupi @lin81301 @denardimax @dottorbarbieri @giovanardiandre… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Stefano

...8 mesi per Centemero "Trasparenza" (politica) è la parola usata ieri dal pm milanese...lui FI, Toti e centristi "Un atto dovuto, scontato e ampiamente atteso". Così Matteo Renzi e Maria ...... il sindaco Roberto Die i suoi assessori si sono riuniti a mezzogiorno e mezzo del 31 ... Poi tutti a festeggiarespumante e panettone: anno nuovo, busta paga nuova . La norma l'ha voluta il ...Secondo alcune indiscrezioni, la splendida showgirl sta vivendo un vero e proprio ritorno di fiamma con il suo ex Stefano De Martino. I due sono stati avvistati più volte insieme in quanto l’uomo è ...Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse ...