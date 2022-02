C.t. Camerun: “Anguissa vuole restare a Napoli. Ecco cosa mi ha confessato” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Toni Conceicao, C.T. del Camerun ha parlato di Frank Anguissa rivelando il desiderio del calciatore di restare a Napoli. Toni Conceicao, C.T. del Camerun ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Il C.t. del Camerun tra le altre cose ha parlato di Anguissa: “Come sta il Camerun? In questo momento c’è un po’ di riflessione, ovviamente c’è rammarico perché la finale era un obiettivo, la squadra si era espressa bene. Abbiamo giocato una buona competizione ma c’è un po’ di rammarico.Che Anguissa ritroverà Spalletti? Penso che ritroverà l’Anguissa di sempre, molto motivato e contento di dare una mano alla squadra. Con il Camerun ha fatto partite importanti, arriva in ottime condizioni ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 10 febbraio 2022) Toni Conceicao, C.T. delha parlato di Frankrivelando il desiderio del calciatore di. Toni Conceicao, C.T. delha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Il C.t. deltra le altre cose ha parlato di: “Come sta il? In questo momento c’è un po’ di riflessione, ovviamente c’è rammarico perché la finale era un obiettivo, la squadra si era espressa bene. Abbiamo giocato una buona competizione ma c’è un po’ di rammarico.Cheritroverà Spalletti? Penso che ritroverà l’di sempre, molto motivato e contento di dare una mano alla squadra. Con ilha fatto partite importanti, arriva in ottime condizioni ...

Advertising

sscnapoli : ???? Anguissa sconfitto con il Camerun. ?? - napolipiucom : C.t. Camerun: 'Anguissa vuole restare a Napoli. Ecco cosa mi ha confessato' #Anguissa #napoli #ForzaNapoliSempre… - ParliamoDiNews : Camerun, il ct Conceicao: `Futuro di Anguissa? Si trova bene in azzurro` #camerun #conceicao #futuro #anguissa… - 100x100Napoli : Camerun, il ct Conceiçao: “Anguissa ha disputato grandi partite con noi, è carico e motivato per vincere lo Scudett… - zazoomblog : Il ct del Camerun: «Anguissa è in ottime condizioni torna a Napoli molto motivato» - #Camerun: #«Anguissa #ottime -