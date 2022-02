Belen Rodriguez svela un retroscena sul suo rapporto con Alessia Marcuzzi | fan allibiti

(Di giovedì 10 febbraio 2022)hato undel suocon. Lo ha rivelato in diretta tivù. Debutto col botto pera Le Iene. La showgirl argentina dopo aver diviso il palco con Valeria Marini e La Rappresentante di Lista (reduce dal Festival di Sanremo 2022 e candidatasi per l’Eurovision rappresentando San L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

fabbriearthpag1 : Ciao Tutti cari @teammanuelulu una domanda cretina assomigliano a Belen Rodriguez e Stefano De Martino lulu e manuel? #gfvip - zazoomblog : Belen Rodriguez a Le Iene: “Borriello era sexy?”. Poi parla di De Martino e della... - #Belen #Rodriguez #Iene: #“… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Belen parte con la prima puntata de #LeIene al fianco di Teo Mammucari. La showgirl argentina ha recitato un monologo, una sor… - infoitcultura : Belen Rodriguez, il debutto a Le Iene con un look luminoso ed elegante - zazoomblog : Belen Rodriguez la nuova «Iena» ammette: «Stefano è infedele ma a letto siamo sempre andati daccordo» - #Belen… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Belén ha dato inizio alla puntata de Le Iene promettendo al pubblico di dare tutto l'amore di cui è capace. Dal plauso del pubblico che ha raggiunto le piattaforme dei social, sembra proprio che la ...Incontenibilea Le Iene , alla sua prima puntata nel programma di Italia 1, nella serata di mercoledì 9 febbraio. A tutto campo, la neo - conduttrice si è anche sottoposta al gioco del ...ma a letto siamo sempre andati d'accordo. Per lui ci sarò sempre e lui per me». Leggi anche > Belen Rodriguez e De Martino, l'amore ritorna: «Con Stefano ci vediamo, ma io vivo da sola» Il gioco è ...La showgirl argentina dopo aver diviso il palco con Valeria Marini e La Rappresentante di Lista (reduce dal Festival di Sanremo 2022 e candidatasi per l’Eurovision rappresentando San Marino o lo stato ...