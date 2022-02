Atalanta | sul sostituto di Zapata si decide entro lunedì | i nomi

(Di giovedì 10 febbraio 2022) valutati dalla dirigenza bergamasca Come riferito da Alfredo Pedullà l’prenderà una decisione su un eventualedell’infortunato Duvane non oltre. Alla Dea sono stati proposti sia Pellè che Diego Costa (cercato anche in Russia).Ci sarebbero anche altri due profili che però non convincono molto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Betta_1982 : Ma tu guarda se devo tifare Fiorentina, ma l'Atalanta mi sta troppo sul cazzo #AtalantaFiorentina #CoppaItalia - infoitsport : Atalanta, Gasperini dovrà gestire lo stop di Zapata. E la Dea può tornare sul mercato - TV7Benevento : Calcio: Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina 1-1 dopo primo tempo - - zazoomblog : Atalanta Marino esclude ritorno sul mercato: “Zapata ko? Abbiamo rosa competitiva” - #Atalanta #Marino #esclude… - azimmolo : Un errore di Nico in contropiede e quella palla persa sul gol atalantino. Peccato, gran prima parte di match. Poi s… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta sul

...trae Fiorentina e che vale il passaggio alle semifinali. Dopo il tonfo in casa del Torino , la Fiorentina ha subito trovato il riscatto in Coppa Italia, compiendo una grande impresa...... COME SEGUIRE LA PARTITA DI COPPA ITALIA La diretta tv diFiorentina di Coppa Italia sarà disponibile in chiaro per tutticanale del digitale terrestre Italia 1. L'emittente ...L'infortunio di Duvan Zapata, fuori almeno per tre mesi, agita i sonni dei tifosi atalantini ma il direttore generale dell'Atalanta, Umberto Marino ... ma almeno altri due nomi sul taccuino.In Atalanta-Fiorentina di Coppa Italia non sono mancati i momenti ... Alla luce di quanto accaduto, la Fiorentina dovrà risolvere in fretta il "rebus" sui calci di rigore. In cima alla nuova gerarchia ...