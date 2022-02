Ambiente, tutela costituzionale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un pianeta di dimensioni finite non può sostenere una crescita infinita. Il Club di Roma, l’associazione scientifica fondata dall’imprenditore italiano Aurelio Peccei, già nel 1972, nel celebre rapporto «I limiti alla crescita», aveva indicato la strada. La modifica agli articoli 9 e 41 della Costituzione per inserire la tutela dell’Ambiente, approvata definitivamente dal Parlamento a larga maggioranza, è una buona notizia. Adesso servono azioni coerenti con i principi. L’articolo 9 della Carta, sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, è stato integrato con «l’Ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni». Un’attenzione essenziale e anch’essa inedita nella Costituzione. E continua: «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di ... Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un pianeta di dimensioni finite non può sostenere una crescita infinita. Il Club di Roma, l’associazione scientifica fondata dall’imprenditore italiano Aurelio Peccei, già nel 1972, nel celebre rapporto «I limiti alla crescita», aveva indicato la strada. La modifica agli articoli 9 e 41 della Costituzione per inserire ladell’, approvata definitivamente dal Parlamento a larga maggioranza, è una buona notizia. Adesso servono azioni coerenti con i principi. L’articolo 9 della Carta, sulladel paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, è stato integrato con «l’, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni». Un’attenzione essenziale e anch’essa inedita nella Costituzione. E continua: «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di ...

