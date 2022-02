A Jesolo scritte contro Federica Pellegrini | Zaia | «Bruttissimo gesto | oltre che un reato»

(Di giovedì 10 febbraio 2022) A, nel tratto di Lungomare a lei dedicato, sono comparse offese nei confronti di. Dalla foto si evince che hanno scritto sul cartello stradale “campionessa olimpica di arroganza e mitomania”. Non sappiamo se ci siano state altre. È intervenuto il presidente della Regione Veneto Luca: “L’inciviltà non risparmia nessuno, nemmeno una campionessa dello sport e della vita, alla quale rivolgo la mia totale solidarietà. Si tratta di unche unche non va assolutamente derubricato a goliardata, ma affrontato con rigore e stigmatizzato con forza. Sempre più persone, ogni giorno vengono fatte oggetto di minacce o gesti ostili, ai quali va data da tutti una forte risposta di ...

L'episodio è stato segnalato alla polizia locale da alcuni cittadini e Jesolo Patrimonio ha provveduto a rimuovere le scritte, mentre le forze dell'ordine hanno già avviato le indagini per individuare ...