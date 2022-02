Una capsula galleggiante per sopravvivere agli tsunami | La Duckweed Survival House (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’uomo non può subire passivamente tragedie e situazioni di disagio ed emergenza: la sua razionalità lo spinge ogni volta a inventare metodi e strumenti per proteggersi e aumentare le sue possibilità di sopravvivenza. Ecco com’è nata la capsula salvagente Duckweed Survival House, pensata per essere utilizzata durante tsunami, inondazioni e naufragi. Dispositivi di salvataggio per tsunami e alluvioni (captured) – curiosauro.itDuckweed Survival House: un rifugio di emergenza in mare La Duckweed Survival House è stata realizzata qualche anno fa da due designer cinesi per salvare e proteggere le persone in caso di inondazioni e tsunami. Funziona come un rifugio di ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’uomo non può subire passivamente tragedie e situazioni di disagio ed emergenza: la sua razionalità lo spinge ogni volta a inventare metodi e strumenti per proteggersi e aumentare le sue possibilità di sopravvivenza. Ecco com’è nata lasalvagente, pensata per essere utilizzata durante, inondazioni e naufragi. Dispositivi di salvataggio pere alluvioni (captured) – curiosauro.it: un rifugio di emergenza in mare Laè stata realizzata qualche anno fa da due designer cinesi per salvare e proteggere le persone in caso di inondazioni e. Funziona come un rifugio di ...

