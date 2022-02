Tour posticipati per diversi artisti italiani e internazionali | l’intrattenimento dal vivo e digitale

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Era stata Adele, una delle prime artiste ad annunciare il rinvio dei concerti che avrebbe dovuto tenere al “Caesars Palace” a Las Vegas. Dopo la celebre cantante inglese, purtroppo, molti altri musicisti hanno dovuto rimandare i loro. In Italia, tra gli altri, Avril Lavigne, Måneskin, Harry Styles, Tiziano Ferro, Caparezza e Ozzy Osbourne, anche se la lista è molto più lunga. Ma ora occupiamoci nel dettaglio dei cantanti appena citati, visto che sono tra quelli più attesi dal pubblico. Le nuove date deldalPer quanto riguarda Avril Lavigne i nuovi concerti saranno il 3 aprile 2023 a Padova, e il 24 aprile 2023 a Milano. Anche i romanissimi Måneskin hanno rinviato l’interoEuropeo e le nuove date saranno annunciate entro il 1 marzo 2022. Restano, invece, invariati i concerti ...

Sono statii concerti in programma a marzo dell'"In Teatro2022" di Gianna Nannini a causa di ritardi nella preparazione indipendenti dall'artista, dovuti all'impossibilità di effettuare le ...... Blanco ha annunciato nuove date live del suo 'Blu Celeste'. I prossimi appuntamenti si ... Proprio a causa del nuovo impegno, gli show di Bologna e Brescia sono. Oltre ad aver ...Friends&Partners comunica che la prima parte di In Teatro Tour 2022, la tournée italiana di Gianna Nannini, è posticipata a causa di ritardi nella preparazione indipendenti dall’artista, dovuti all’im ...la prima parte di In Teatro Tour 2022, la tournée italiana di Gianna Nannini, viene posticipata. Il tour partirà quindi il 1° aprile 2022 dal Teatro Regio di Parma. Gianna Si esibirà piano e voce nei ...