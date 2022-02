The Beatles: Get Back – The Rooftop Concert dal 9 al 13 febbraio nelle sale IMAX (Di mercoledì 9 febbraio 2022) The Beatles: Get Back - The Rooftop Concert , il leggendario Concerto sul tetto tratto dalla docuserie di Peter Jackson debutterà in Italia esclusivamente nelle sale IMAX dal 9 al 13 febbraio. The Beatles: Get Back - The Rooftop Concert, l'indimenticabile Concerto dei Beatles sul tetto della sede di Apple Corps di Savile Row avvenuto il 30 gennaio 1969, debutterà in Italia esclusivamente nelle sale IMAX dal 9 al 13 febbraio in una versione di 60 minuti. "Sono entusiasta che il pubblico possa vivere il Concerto sul tetto di The Beatles: ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 9 febbraio 2022) The: Get- The, il leggendarioo sul tetto tratto dalla docuserie di Peter Jackson debutterà in Italia esclusivamentedal 9 al 13. The: Get- The, l'indimenticabileo deisul tetto della sede di Apple Corps di Savile Row avvenuto il 30 gennaio 1969, debutterà in Italia esclusivamentedal 9 al 13in una versione di 60 minuti. "Sono entusiasta che il pubblico possa vivere ilo sul tetto di The: ...

Advertising

pilloledirock : Il 9 febbraio 1964 i #Beatles fecero il loro debutto dal vivo negli USA durante il “The Ed Sullivan Show' suonan… - SAonlinemag : Un #NFT degli appunti di #PaulMcCartney per 'Hey Jude' dei #Beatles è stato venduto all'asta per 76mila dollari da… - ItaliaStartUp_ : The Beatles all'asta. NFT di 'Hey Jude' venduto per 76.800 dollari Notizie - SentireAscoltare - AndreaImondi : RT @VirginRadioIT: 9 febbraio 1964 @thebeatles debuttano per la prima volta negli Stati Uniti ospiti dell’Ed Sullivan Show. ?? Guarda il vid… - Valerie_Beatles : @Terrucch Io pazza di taz, ma poi ho un sacco di sigle di cartoni animati nella mia playlist. Ah, io come sveglia… -