Tajani: «Il centrodestra governerà l’Italia: deve restare unito. Una formula si troverà» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il centrodestra «non è un monolite», ma la «formula vincente» per ricompattare la coalizione si troverà. Antonio Tajani si mostra fiducioso sul futuro dell’alleanza, avvertendo sul fatto che «con l’attuale sistema di voto il centrodestra deve restare unito» e bollando come «opinioni personali» la fuga in avanti di Renato Brunetta sul «bipolarismo bastardo». Dunque, per il numero due azzurro la prospettiva resta quella di un bipolarismo in cui Forza Italia è «il centro del centrodestra», senza tentazioni neocentriste. Tajani: «Non si possono fare fusioni a freddo» «Dobbiamo anteporre l’interesse degli italiani a quello dei partiti. Tirare a campare non serve», ha detto il coordinatore azzurro in un’intervista al ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il«non è un monolite», ma la «vincente» per ricompattare la coalizione si. Antoniosi mostra fiducioso sul futuro dell’alleanza, avvertendo sul fatto che «con l’attuale sistema di voto il» e bollando come «opinioni personali» la fuga in avanti di Renato Brunetta sul «bipolarismo bastardo». Dunque, per il numero due azzurro la prospettiva resta quella di un bipolarismo in cui Forza Italia è «il centro del», senza tentazioni neocentriste.: «Non si possono fare fusioni a freddo» «Dobbiamo anteporre l’interesse degli italiani a quello dei partiti. Tirare a campare non serve», ha detto il coordinatore azzurro in un’intervista al ...

