Suicidio assistito, torna in Aula il testo già annacquato. Cappato: "Ora modifiche o la legge è inutile. Non pensino di disinnescare il referendum" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sono passati quasi due mesi da quell'Aula di Montecitorio rimasta deserta. Scranni vuoti o quasi, con soltanto 25 deputati a discutere, dopo anni di attesa, su un testo sul Suicidio assistito già annacquato dopo i lavori in commissione, con i nodi principali ancora irrisolti. Poi il dibattito era stato subito rinviato, senza intese tra schieramenti, tra l'ostracismo delle destre (di governo e d'opposizione), le resistenze trasversali nei partiti, i silenzi e i timori tra centrosinistra e M5s. E le scadenze imminenti della legge di bilancio prima e dell'elezione del presidente della Repubblica poi. Conclusa la partita del Colle, tra coalizioni deflagrate nel segreto dell'urna e polemiche tra e dentro i partiti, ora in Parlamento riprende pure l'iter della proposta di ...

