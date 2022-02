Skeleton, Pechino 2022: in tanti non partono nell’ultima prova, Amedeo Bagnis ottavo nella quinta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ultima giornata di prove, da domani si inizia a far sul serio con le prime due run. Si sono conclusi i test ufficiali allo Yanqing National Sliding Centre per lo Skeleton maschile: attesa per le quattro discese che assegneranno le medaglie alle Olimpiadi di Pechino. Esaltanti le prestazioni per i portacolori cinesi: la nazionale di casa sogna con Zheng Yin autore del miglior crono in 1:00.52, con il compagno di squadra Wengang Yan molto vicino. Skeleton, Pechino 2022: Valentina Margaglio migliora il suo crono nella sesta prova nell’ultima prova invece tantissimi atleti non sono partiti, con il migliore che è stato il rappresentante del ROC Aleksandr Tretiakov. In casa Italia Amedeo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ultima giornata di prove, da domani si inizia a far sul serio con le prime due run. Si sono conclusi i test ufficiali allo Yanqing National Sliding Centre per lomaschile: attesa per le quattro discese che assegneranno le medaglie alle Olimpiadi di. Esalle prestazioni per i portacolori cinesi: la nazionale di casa sogna con Zheng Yin autore del miglior crono in 1:00.52, con il compagno di squadra Wengang Yan molto vicino.: Valentina Margaglio migliora il suo cronosestainvecessimi atleti non sono partiti, con il migliore che è stato il rappresentante del ROC Aleksandr Tretiakov. In casa Italia...

