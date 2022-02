Questione Torre Mola: il Comune di Formia convoca un nuovo incontro tecnico-istituzionale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Formia – Nei giorni scorsi ha avuto luogo un nuovo incontro tecnico-istituzionale convocato dal Comune di Formia al fine di dare vita al percorso di risoluzione del problema degli sversamenti nella zona di Torre Mola; convocati anche gli enti competenti per l’iter autorizzativo dei lavori. Alla presenza del Sindaco Taddeo, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Eleonora Zangrillo, del Vice Presidente della Provincia Coscione, dell’Ato4 e della Polizia Provinciale, i rappresentanti di Acqualatina hanno dapprima evidenziato le problematiche attualmente insistenti nell’area di Torre Mola. Il sistema fognario della zona, ad oggi, è misto (reflui e acque piovane), e il relativo ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 9 febbraio 2022)– Nei giorni scorsi ha avuto luogo unto daldial fine di dare vita al percorso di risoluzione del problema degli sversamenti nella zona diti anche gli enti competenti per l’iter autorizzativo dei lavori. Alla presenza del Sindaco Taddeo, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Eleonora Zangrillo, del Vice Presidente della Provincia Coscione, dell’Ato4 e della Polizia Provinciale, i rappresentanti di Acqualatina hanno dapprima evidenziato le problematiche attualmente insistenti nell’area di. Il sistema fognario della zona, ad oggi, è misto (reflui e acque piovane), e il relativo ...

