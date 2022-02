"Ora i grillini devono trovarsi un bravo avvocato" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Twitter e Facebook si riempiono di ironie su Conte. E il nemico Renzi non si fa sfuggire l'occasione: "Statuto scritto con la stessa chiarezza dei suoi Dpcm" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Twitter e Facebook si riempiono di ironie su Conte. E il nemico Renzi non si fa sfuggire l'occasione: "Statuto scritto con la stessa chiarezza dei suoi Dpcm"

Advertising

thewaterflea : RT @maryfagi: Arrivano in aula i tre dl di dicembre: è ora di smantellare la logica del #gp (ma non solo: quarantene, mascherine, colori e… - MP04011972 : RT @maryfagi: Arrivano in aula i tre dl di dicembre: è ora di smantellare la logica del #gp (ma non solo: quarantene, mascherine, colori e… - OrtigiaP : RT @maryfagi: Arrivano in aula i tre dl di dicembre: è ora di smantellare la logica del #gp (ma non solo: quarantene, mascherine, colori e… - mi47as13 : Conte sospeso per decreto del giudice, una follia su cui i grillini hanno responsabilità gigantesche… - gipipopi : RT @Baldor28714391: #7febbraio Ma #Calenda non era quello che diceva 'coi grillini mai 'e ora simpatizza per #Conte ? Mi fa impressione ch… -