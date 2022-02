Omicidio Attanasio | rischio processo per due dipendenti Onu accusati di omicidio colposo

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lucae il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi durante un agguato in Congo il 22 febbraio dello scorso anno, non sono stati adeguatamente protetti nel procedere in quella missione ad alto ...

Lucae il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi durante un agguato in Congo il 22 febbraio ... Ed ora rischiano di andare a processo due dipendenti Onu, con l'accusa dicolposo. ...... vice direttore nazionale del Pam Congo C'è una nuova svolta nell'inchiesta che riguarda l'di Luca, Vittorio Iacovacci e Muastapha Milambo lo scorso 22 febbraio in Congo. A un ...A quasi un anno dalla tragedia nella quale morirono l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo, questa mattina il Procuratore aggiunto press ...Roma, 9 febbraio 2022 - Non solo i due presunti killer, ma anche due dipendenti del Programma alimentare mondiale (Pam) dell'Onu rischiano di finire sotto processo per la morte dell' ambasciatore ital ...