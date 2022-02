Nicola Savino | «Il mio problema è stato superare l’assenza di mio padre»

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sul Corriere della Sera una lunga intervista a. Grande tifoso dell’Inter e del Cosenza, è imitatore e doppiatore. Si descrive così: «Non sono una persona con cui è facile convivere. Sono piuttosto permaloso e ansioso, dormo anche poco e male, di base in due tempi: solitamente qualche ora, poi mi sveglio, magari leggo il giornale in piena notte e alla fine mi riaddormento». Una delle cose che lo hanno più segnato, nella vita, è statadel. Racconta che suolavorava all’estero e che nei suoi primi 14 anni di vita non c’è mai. Poi si è ammalato. «Ha avuto una depressione fortissima. Si è ammalato proprio quando sono nato io, ma poi è peggiorata. Non è semplice per un figlio crescere con un genitore gravemente depresso». Continua: «Da piccolo non ...

