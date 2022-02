Melissa Satta ricompone la coppia di Veline con Thais Wiggers | “Ancora qui!”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le due amiche ed ex colleghe ai tempi di Striscia La Notizia si sono ritrovate: il tempo sembra non essere mai passato

festeggia i 36 anni , compiuti il 7 febbraio, insieme alle sue più care amiche . La showgirl per il compleanno si regala un pranzo gourmet da Zelo , elegante ristorante all'interno del ...'Dopo tanti anni ancora qui' insieme…ha festeggiato il compleanno con le amiche e tra tutte la ex velina bionda con cui faceva coppia agli esordi in tv, Thais Wiggers. Un lunch milanese circondata da Marica Pellegrinelli, ...Il sito Golssip di titolarità di AMALA S.N.C. con sede in Bologna Via P.G. Martini, 35 C.F./PI e numero di iscrizione al Reg. Imprese n. 03179281203, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup ...Melissa e Thais sono una di quelle coppie di Veline che sono riuscite a mantenere la popolarità anche molti anni dopo che l’esperienza si è conclusa. L’affetto del pubblico non si è mai affievolito.