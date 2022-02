“Meglio che scop*** e limonare uno sposato”. Parla la vip e Soleil muta: fuori dal GF Vip è massacro (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Anche fuori dalla casa del GF Vip 6 continuano a crearsi dinamiche e a metterci lo zampino è spesso Clarissa Selassiè, ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini e sorellina delle principesse etiopi Lulù e Jessica. A tenere banco in questi giorni è il rapporto tra Berù e Jessica, i due continuano a stuzzicarsi e il web spera di poter vedere un’altra coppia all’interno della casa. Jessica non ha mai nascosto di voler trovare una persona con cui condividere la vita e dopo aver preso un due di picche da Alessandro Basciano ha puntato gli occhi su Barù Gaetani. Ovviamente la più piccola delle Selassiè non poteva non commentare quello che succede tra la sorella maggiore e il nipote di Costantino della Gherardesca, cosiddetti Jerù, come sono stati ribattezzati dal web. GF Vip, Clarissa Selassiè contro Soleil e Alex: ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Anchedalla casa del GF Vip 6 continuano a crearsi dinamiche e a metterci lo zampino è spesso Clarissa Selassiè, ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini e sorellina delle principesse etiopi Lulù e Jessica. A tenere banco in questi giorni è il rapporto tra Berù e Jessica, i due continuano a stuzzicarsi e il web spera di poter vedere un’altra coppia all’interno della casa. Jessica non ha mai nascosto di voler trovare una persona con cui condividere la vita e dopo aver preso un due di picche da Alessandro Basciano ha puntato gli occhi su Barù Gaetani. Ovviamente la più piccola delle Selassiè non poteva non commentare quello che succede tra la sorella maggiore e il nipote di Costantino della Gherardesca, cosiddetti Jerù, come sono stati ribattezzati dal web. GF Vip, Clarissa Selassiè controe Alex: ...

