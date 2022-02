Mascherina al chiuso, stop da aprile? Le ipotesi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da aprile potremo finalmente liberarci della Mascherina? Tutto fa pensare al meglio, visto che i contagi da Covid continuano a calare e, complice l’arrivo della primavera, le previsioni si fanno più rosee. Intanto, da venerdì 11 febbraio cesserà l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. Il Governo aveva imposto questa regola prima del Natale, allungando l’obbligo di Mascherina all’aperto anche per tutto il mese di gennaio. Da venerdì 11 febbraio 2022 però si cambia: la situazione legata ai contagi è sotto controllo e non è più necessario continuare a indossare la Mascherina all’aperto, tranne nel caso in cui si registrino assembramenti. Ma dal 31 marzo potrebbe cessare l’obbligo di indossare la Mascherina al chiuso, secondo Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dapotremo finalmente liberarci della? Tutto fa pensare al meglio, visto che i contagi da Covid continuano a calare e, complice l’arrivo della primavera, le previsioni si fanno più rosee. Intanto, da venerdì 11 febbraio cesserà l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. Il Governo aveva imposto questa regola prima del Natale, allungando l’obbligo diall’aperto anche per tutto il mese di gennaio. Da venerdì 11 febbraio 2022 però si cambia: la situazione legata ai contagi è sotto controllo e non è più necessario continuare a indossare laall’aperto, tranne nel caso in cui si registrino assembramenti. Ma dal 31 marzo potrebbe cessare l’obbligo di indossare laal, secondo Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia ...

