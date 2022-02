Inter | rinnovo più vicino per il veterano | i dettagli

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sembra ormai prossima l’intesa sulle cifre deldi contratto di Samir Handanovic. La differenza tra domanda e offerta è di circa mezzo milione (2 milioni offerti dall’, 2.5 richiesti dal giocatore). Handanovic,(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)Filtra comunque un certo ottimismo, come riporta Tmw.com, sulla buona riuscita della trattativa in tempi brevi. Con l’arrivo in squadra di André Onana, previsto per luglio, Inzaghi avrà dunque a disposizione una doppia opzione di valore da schierare tra i pali. POTREBBEESSARTI: ULTIM’ORA – Operazione? Zapata ha deciso: i possibili tempi di recupero

Undel genere non può essere semplice, chiaramente, avrebbe però fatto bene a nascondere un ... Ho visto un'concreta, la Roma ha avuto giusto qualche momento di pressione ". Leggi i ...Sembra essere tutto pronto in casaper ildi Marcelo Brozovic. Si parla da mesi della situazione contrattuale del centrocampista croato e nelle ultime ore sembra essere ormai vicina la firma sul tanto atteso nuovo ...Grande attenzione a ciò che succede in campo, con l'obiettivo scudetto sempre in testa alla squadra di Simone Inzaghi, che fra poco tornerà in campo anche in Champions League, e che ha appena ...Si lavora ai rinnovi in casa Inter e dopo quello di Brozovic, potrebbe arrivare anche quello di Samir Handanovic. Il portiere nerazzurro, in scadenza di contratto, vorrebbe restare e il suo agente ...