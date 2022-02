Il bodyshaming su Emma che dovrebbe “evitare le calze a rete”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Se hai una gamba importante eviti di mettere le”, parole che il giornalista Davide Maggio ha rivolto aMarrone criticando il look scelto dalla cantante per salire sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo, un abito di pizzo nero con un paio di collant. “Buongiorno a tutti dal Medioevo – ha detto l’artista – il body shaming con il linguaggio politically correct, non so se è più imbarazzate o noioso”.ha poi voluto rivolgere un messaggio alle donne invitandole ad ignorare opinioni simili: “Ma non commentiamo questo. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, a quelle giovanissime: evitate di ascoltare o leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto dovete vestirvi come vi pare, sia che abbiate gambe importanti o meno. Anzi, con ...

La risposta diMarrone non ha perso tempo e anzi al contrario ha scelto di commentare subito le parole espresse dal giornalista. " Buongiorno a tutti dal Medioevo, colcon il ...Le taglienti parole di, che ha pronunciato in video nelle sue stories Instagram con la voce rotta, sono contro qualunque forma di. Sanremo 2022, l'avventura diMarrone La ...Attaccata per aver scelto di indossare le calze a rete a Sanremo, Emma Marrone risponde con un video: "Ragazze, il vostro corpo è perfetto così com’è" ...Come quello a Emma Marrone, criticata per le scelte dei look sul palco del Festival. La cantante coglie l’attimo per ribadire che è tempo di finirla con il body shaming. «Se hai una gamba importante, ...