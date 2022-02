Fisco | controlli anti-evasione sul conto corrente | come funzioneranno

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Anche i conti correnti passeranno sotto l’occhio del. È in arrivo infatti un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che contiene una nuova arma per la lotta all’. Il decreto in questione permetterà all’Agenzia delle Entrate di controllare una mole di dati che appartengono ai contribuenti: conti correnti, movimenti delle carte di credito, rapporti di lavoro e anche le utenze domestiche. Data l’imponente qutà di dati personali che passeranno al vaglio della macchina del, è dovuto intervenire il Garante della Privacy suggerendo alcune limitazioni al decreto in via di approvazione. Particolare attenzione è stata infatti posta alle spese sanitarie, grazie alle quali si potrebbe accedere a dati particolarmente sensibili dei contribuenti riguardo alla salute. Secondo quanto riportato da Il ...

HSkelsen : Spero che sia un piccolo, ma importante passo in avanti nella lotta all'evasione. Anche se molti evasori sono fuori…

L'attestazione non deve essere inoltrata, ma deve essere conservata dal richiedente, per isuccessivi, ed esibita su richiesta dell'Amministrazione. Il beneficio è alternativo e non ...Cominciamo a sgombrare il campo da qualche pia illusione che, quando si parla di, non manca ... News correlate Giustizia, allarme della Corte dei conti per la riforma del sistema dei"La ...Se la notizia è buona o cattiva giudichi chi legge. Il fatto è che da marzo il fisco potrà controllare conti correnti e carte di credito dei contribuenti italiani incrociando le banche dati. È ...Ecco come stanare i furbetti che per anni hanno evaso le tasse: finalmente approvato il controllo incrociato dei dati ...