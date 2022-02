Eileen Gu | la giovane freeskier che salta sulla neve come nessuna donna ha mai fatto prima

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’autunno scorso, quando la sciatrice freestyleGu è diventata laa eseguire un double cork 1440, un salto con partenza e atterraggio all'indietro che comprende due rotazioni verticali e quattro orizzontali, non si è per nulla stupita delle sensazioni provate. Aveva già immaginato tutto quella stessa mattina, mentre si lavava i denti. Appena ha compiuto l’impresa, si è resa conto «che nessuno, nessun’altra ragazzadi me, ha sentito il suono del vento durante quella rotazione in aria». Per immortalare il momento ha postato un video su Instagram, scegliendocolonna sonora Gosha del rapper $not, che dice: «You can’t hang. This is not your game» (Non puoi rimanere appeso. Questo gioco non fa per te). Gu, che è nata negli Usa e vive a San Francisco, rappresenta la Cina alle ...