Crosetto “Oggi essere conservatori vuol dire essere rivoluzionari” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Pochi mesi dopo aver fondato Fratelli d'Italia si andava alle elezioni, nel febbraio 2013. Uscivamo da un partito dove saremmo stati sicuramente riconfermati, all'epoca prendemmo il 2%, Oggi prendiamo il 20%. I valori fondanti che ci hanno portato al successo non sono politici. La determinazione, mantenere la parola, non essere diversi da come ci definiamo”. Così Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. “FdI è sempre uguale a se stesso, un partito “noioso” che dice sempre le stesse cose, allo stesso modo e le fa. E' un partito che ritrovi sempre sulle posizioni dove lo hai lasciato – sottolinea Crosetto -, da una parte questo spaventa la politica, perchè diventi un elemento di confronto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Pochi mesi dopo aver fondato Fratelli d'Italia si andava alle elezioni, nel febbraio 2013. Uscivamo da un partito dove saremmo stati sicuramente riconfermati, all'epoca prendemmo il 2%,prendiamo il 20%. I valori fondanti che ci hanno portato al successo non sono politici. La determinazione, mantenere la parola, nondiversi da come ci definiamo”. Così Guido, co-fondatore di Fratelli d'Italia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. “FdI è sempre uguale a se stesso, un partito “noioso” che dice sempre le stesse cose, allo stesso modo e le fa. E' un partito che ritrovi sempre sulle posizioni dove lo hai lasciato – sottolinea-, da una parte questo spaventa la politica, perchè diventi un elemento di confronto che ...

