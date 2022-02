Covid oggi Italia, 81.367 contagi e 384 morti: bollettino 9 febbraio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 81.367 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 9 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 384 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 731.284 tamponi con un tasso di positività all’11,1%. Sono 17.932 i ricoverati con sintomi, 405 in meno da ieri, mentre sono 1.350 le terapie intensive occupate, 26 in meno da ieri. SARDEGNA – Sono 3.209 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 febbraio 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 7 morti. Sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 81.367 i nuovida Coronavirus in, 92022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 384. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 731.284 tamponi con un tasso di positività all’11,1%. Sono 17.932 i ricoverati con sintomi, 405 in meno da ieri, mentre sono 1.350 le terapie intensive occupate, 26 in meno da ieri. SARDEGNA – Sono 3.209 i nuovida coronavirus2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 7. Sono ...

