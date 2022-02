Ana Mena rifatta? Incredibile scoop dalla Spagna | ecco com’era prima e com’è oggi

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Anaè stata una delle cantanti in gara nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. A trionfare è stata la coppia composta da Mahmood e Blanco con ‘Brividi’, mentre il brano ‘Duecentomila ore’ della spagnola è terminato al penultimo posto della kermesse, sopra soltanto all’idolo di Twitter Tananai. Invece, su TikTok, il singolo di Anaè al secondo posto della classifica degli audio più ascoltati e usati dagli utenti. Ana, successo in radio Sono tanti gli utenti che hanno gradito la canzone della classe 1997 spagnola. Non solo su TikTok ma anche in radio in brano ‘Duecentomila ore’ di Anaè uno dei pezzi più passati. A passare potrebbe essere anche il polverone sollevato dall’ex gieffino Francesco Monte sulla partecipazione della cantante al settantaduesimo Festival di Sanremo. Il singolo scritto ...

Al secondo posto otroviamo infatti una delle canzoni meno amate della kermesse, almeno dal pubblico votante e dalle giurie: Duecentomila ore di. Merito anche di una coreografia ispirata alla ...Monte tra l'altro, alla vigilia del Festival, aveva protestato per l'inserimento nel cast della "straniera": ora si presenta lui per un grazioso Paesino straniero. Poi ci sono in duo il ...C'è Francesco Monte, che partecipa dopo l'esclusione da Sanremo. Monte tra l'altro, alla vigilia del Festival, aveva protestato per l'inserimento nel cast della «straniera» Ana Mena: ora si presenta ...La settantaduesima edizione del Festival della Canzone Italiana ha registrato ottimi ascolti non solo in TV o sul servizio digitale del servizio pubblico, RaiPlay: anche sui social il Sanremo appena c ...