Ambiente | biodiversità e animali | adesso la Costituzione li tutela

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) È diventata una norma di carattere costituzionale ladell’, dellae degli ecosistemi. In quella che il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha definito, ieri 8 febbraio, “una giornata epocale“, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente la proposta di legge costituzionale che modifica gli articoli 9 e 41 della. Il testo, alla seconda lettura alla Camera, è passato a Montecitorio con 468 voti a favore, 1 contrario e 6 astenuti. Il Senato lo aveva approvato con la maggioranza dei due terzi lo scorso novembre. Di conseguenza, entra subito in vigore e non è sottoponibile a referendum., come cambia laEcco come cambiano i due articoli della(in neretto le modifiche ...