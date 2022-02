Accoltellamento a scuola a Rimini, 15enne in ospedale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Accoltellamento in un laboratorio dell'Istituto tecnico Alberti di Rimini, durante una lite tra due quindicenni. Dalle prime informazioni, uno studente si sarebbe introdotto nello stabile con una lama con la quale avrebbe colpito il compagno. Non chiare le motivazioni del gesto. Il ragazzino, che pare fosse oggetto di atti di bullismo da tempo, è stato ricoverato in condizioni serie all'ospedale Bufalini di Cesena e sarebbe stato accoltellato all'altezza della milza. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 9 febbraio 2022)in un laboratorio dell'Istituto tecnico Alberti di, durante una lite tra due quindicenni. Dalle prime informazioni, uno studente si sarebbe introdotto nello stabile con una lama con la quale avrebbe colpito il compagno. Non chiare le motivazioni del gesto. Il ragazzino, che pare fosse oggetto di atti di bullismo da tempo, è stato ricoverato in condizioni serie all'Bufalini di Cesena e sarebbe stato accoltellato all'altezza della milza.

