Uomini e Donne, Federica Aversano risponde alle critiche: “Dare del cogli*ne non è un’offesa se…” (Di martedì 8 febbraio 2022) Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne due corteggiatrici di Matteo Ranieri hanno abbandonato lo studio: Federica Aversano e Denise Mingiano. Entrambe, dopo la puntata, si sono sfogate sui social. Denise aveva infatti risposto ad alcune provocazioni e aveva apprezzato alcuni commenti poco carini verso Matteo. Federica, invece, aveva pubblicato una Instagram Stories contenente questa frase: La donna più pericolosa è quella intelligente, perché sa che sei un coglione. In molti hanno pensato che con quelle parole Federica si volesse riferire proprio a Matteo. Per questo l’ex corteggiatrice è intervenuta con una storia, pubblicata da ilvicolodellenews.it, che poi ha subito rimosso: Mi state tartassando di messaggi e commenti riguardo al post del cogl****. Dare ... Leggi su isaechia (Di martedì 8 febbraio 2022) Durante l’ultima registrazione didue corteggiatrici di Matteo Ranieri hanno abbandonato lo studio:e Denise Mingiano. Entrambe, dopo la puntata, si sono sfogate sui social. Denise aveva infatti risposto ad alcune provocazioni e aveva apprezzato alcuni commenti poco carini verso Matteo., invece, aveva pubblicato una Instagram Stories contenente questa frase: La donna più pericolosa è quella intelligente, perché sa che sei un coglione. In molti hanno pensato che con quelle parolesi volesse riferire proprio a Matteo. Per questo l’ex corteggiatrice è intervenuta con una storia, pubblicata da ilvicolodellenews.it, che poi ha subito rimosso: Mi state tartassando di messaggi e commenti riguardo al post del cogl****....

