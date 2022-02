Una bomba della Seconda Guerra Mondiale ritrovata nel Sannio (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un ordigno bellico è stato ritrovato nel Sannio: la bomba, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stata rinvenuta nei pressi del monte Taburno, nel territorio di Moiano. E’ stato un passante che ha scorto una parte del proiettile da mortaio emergere da terra, tra i sassi. Sono accorsi i carabinieri Forestali del Comando di Airola che hanno circoscritto l’area attorno all’ordigno con del nastro bianco e rosso. Il proiettile, seminterrato, sarà disinnescato nelle prossime ore. Si dovrà attendere la bonifica della zona. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un ordigno bellico è stato ritrovato nel: la, risalente alla, è stata rinvenuta nei pressi del monte Taburno, nel territorio di Moiano. E’ stato un passante che ha scorto una parte del proiettile da mortaio emergere da terra, tra i sassi. Sono accorsi i carabinieri Forestali del Comando di Airola che hanno circoscritto l’area attorno all’ordigno con del nastro bianco e rosso. Il proiettile, seminterrato, sarà disinnescato nelle prossime ore. Si dovrà attendere la bonificazona. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

