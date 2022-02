Un giovane su quattro ha rapporti non protetti (Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - Prevenzione, sessualità, stili di vita, rapporto con gli adulti: questi i principali temi toccati dal progetto 'La maleducazione sentimentale dei giovani', realizzato da Fondazione PRO con il contributo di Fondazione Banco di Napoli, in collaborazione con la IV Municipalità. Rivolto a 1.000 giovani dai 16 ai 19 anni, il progetto ha visto la partecipazione di alcuni Istituti scolastici della città di Napoli. L'iniziativa, suddivisa in tre fasi, ha visto inizialmente il coinvolgimento degli Istituti Secondari di II grado della IV Municipalità, con la presentazione del progetto; successivamente è stato somministrato agli alunni un questionario i cui dati sono stati elaborati e presentati alla stampa, unitamente a uno spot, scritto e diretto da Giuseppe Bucci e realizzato da Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, testimonial e ambasciatori del "messaggio ... Leggi su agi (Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - Prevenzione, sessualità, stili di vita, rapporto con gli adulti: questi i principali temi toccati dal progetto 'La maleducazione sentimentale dei giovani', realizzato da Fondazione PRO con il contributo di Fondazione Banco di Napoli, in collaborazione con la IV Municipalità. Rivolto a 1.000 giovani dai 16 ai 19 anni, il progetto ha visto la partecipazione di alcuni Istituti scolastici della città di Napoli. L'iniziativa, suddivisa in tre fasi, ha visto inizialmente il coinvolgimento degli Istituti Secondari di II grado della IV Municipalità, con la presentazione del progetto; successivamente è stato somministrato agli alunni un questionario i cui dati sono stati elaborati e presentati alla stampa, unitamente a uno spot, scritto e diretto da Giuseppe Bucci e realizzato da Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, testimonial e ambasciatori del "messaggio ...

