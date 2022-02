Truffa dei diamanti, 1,2 miliardi di rimborsi ai clienti delle banche coinvolte. Ruocco: “Riflettere sull’efficacia della vigilanza” (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono arrivati a 1,2 miliardi di euro i rimborsi versati ai clienti dalle banche coinvolte, nella veste di intermediari nello scandalo sulla vendita di diamanti a prezzi gonfiati. A fare il punto è stato Luigi Federico Signorini, direttore generale di Banca D’Italia, in audizione alla commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario. Tra il gennaio 2017 e il gennaio 2022 via Nazionale ha ricevuto circa 1400 esposti. Gli intermediari più interessati dagli esposti sono Banco Bpm (79,5%), Mps (9,3%) e Unicredit (6,8%), tutti multati dall’Antitrust nel 2017 e per le quali la procura di Milano nel 2021 ha chiesto il rinvio a giudizio. Carla Ruocco, presidente della Commissione inchiesta banche, ha sottolineato che la vicenda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono arrivati a 1,2di euro iversati aidalle, nella veste di intermediari nello scandalo sulla vendita dia prezzi gonfiati. A fare il punto è stato Luigi Federico Signorini, direttore generale di Banca D’Italia, in audizione alla commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario. Tra il gennaio 2017 e il gennaio 2022 via Nazionale ha ricevuto circa 1400 esposti. Gli intermediari più interessati dagli esposti sono Banco Bpm (79,5%), Mps (9,3%) e Unicredit (6,8%), tutti multati dall’Antitrust nel 2017 e per le quali la procura di Milano nel 2021 ha chiesto il rinvio a giudizio. Carla, presidenteCommissione inchiesta, ha sottolineato che la vicenda ...

Ultime Notizie dalla rete : Truffa dei Diamanti, Banca d'Italia: banche italiane hanno rimborsato 1,2 miliardi per la compravendita ...nel 2017 ha inflitto sanzioni a quattro banche per le modalità ingannevoli di offerta dei diamanti: ... poi sfociate nella richiesta di rinvio a giudizio per truffa, autoriciclaggio, ostacolo alle ...

