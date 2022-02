Tragedia sul lavoro, pestato a sangue e ucciso dai fratelli: la ricostruzione del triste accaduto (Di martedì 8 febbraio 2022) Terribile fatto di sangue in un paesino del nord Italia. Un uomo è stato picchiato e ucciso da fratelli. A nulla è servito l’intervento dei sanitari per evitare la Tragedia.… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 8 febbraio 2022) Terribile fatto diin un paesino del nord Italia. Un uomo è stato picchiato eda. A nulla è servito l’intervento dei sanitari per evitare la.… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

FabioFontana68 : @lercionotizie È sempre una tragedia quando non si riesce a parcheggiare sul vialetto d'accesso - NewSicilia : #Newsicilia In merito a quanto detto ieri sul fatto che i familiari delle vittime di #Ravanusa (#Agrigento) dovrann… - hellowo48526686 : @AlexBazzaro La vera tragedia è che la politica sembra che non si sia mai posta la domanda sul perché il 32% degli italiani li voto' - erprofeta2 : @LaBombetta76 @martaottaviani Rischi di dover iniziare a lavorare sul serio. Una tragedia... - SabinaSamogin : La battuta sul 2 di picche di Alfonso e l’entrata di Alex Brutti mi fa presagire ad un nuovo triangolo, quello con… -