Sci freestyle, Pechino 2022: Ailing Eileen Gu vince il Big Air! Trionfo della super modella, battuta la francese Ledeux (Di martedì 8 febbraio 2022) Ailing Eileen Gu ha vinto la medaglia d’oro nel Big Air alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 .Stiamo parlando di un autentico personaggio, un vero e proprio idolo in Patria, dove era particolarmente attesa alla vigilia di questa gara. La cinese è una modella, nata a San Francisco e che dal 2019 ha deciso di rappresentare la Nazione della mamma ai Giochi. Una top model seguita dai marchi più importanti della moda come Victoria’s Secret, Louis Vuitton, Tiffany, Gucci. Volto simbolo che appare su una moltitudine di cartelloni pubblicitari in tutta la Cina e che vanta oltre 1,2 milioni di follower su Weibo (il social più in voga nel Paese che sta ospitando la rassegna a cinque cerchi). La 18enne ha scritto una pagina storica per questa disciplina dello sci ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022)Gu ha vinto la medaglia d’oro nel Big Air alle Olimpiadi Invernali di.Stiamo parlando di un autentico personaggio, un vero e proprio idolo in Patria, dove era particolarmente attesa alla vigilia di questa gara. La cinese è una mo, nata a San Francisco e che dal 2019 ha deciso di rappresentare la Nazionemamma ai Giochi. Una top model seguita dai marchi più importantimoda come Victoria’s Secret, Louis Vuitton, Tiffany, Gucci. Volto simbolo che appare su una moltitudine di cartelloni pubblicitari in tutta la Cina e che vanta oltre 1,2 milioni di follower su Weibo (il social più in voga nel Paese che sta ospitando la rassegna a cinque cerchi). La 18enne ha scritto una pagina storica per questa disciplina dello sci ...

Advertising

ParliamoDiNews : tutti pazzi per eileen gu, la bellissima campionessa di sci freestyle che ha scelto di gareggiare... - Sport #pazzi… - agsacta : TUTTI PAZZI PER EILEEN GU, LA BELLISSIMA CAMPIONESSA DI SCI FREESTYLE CHE HA SCELTO LA CINA MEGLIO CHE USA... - Chora_Media : La competizione tra USA e Cina ai #GiochiInvernali2022 ha una protagonista ed è #GuAilingEileen: è nata a San Franc… - _DAGOSPIA_ : TUTTI PAZZI PER EILEEN GU, LA BELLISSIMA CAMPIONESSA DI SCI FREESTYLE CHE HA SCELTO DI GAREGGIARE...… - ILENIALazzaro : RT @marcocastro2906: Con la finale raggiunta dal duo dei sogni Constantini-Mosaner, l'Italia vincerà la sua prima storica medaglia olimpica… -