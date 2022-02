Sci alpino, Aleksander Aamodt Kilde e Marc Odermatt: i grandi sconfitti delle gare veloci olimpiche. Lo svizzero punta sul gigante (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo le prime due gare dello sci alpino maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022 è tempo di fare un bilancio. Il settore velocità è andato in archivio e c’è chi esce sicuramente deluso da questa prima parte di Giochi, nonostante qualcuno di loro abbia comunque messo una medaglia al collo. Si tratta del norvegese Aleksander Aamodt Kilde, presentato come il possibile dominatore di discesa e superG ed invece tornato a casa con il bronzo odierno in supergigante. Si tratta della prima medaglia della carriera alle Olimpiadi per Kilde, che comunque si consola dopo una due giorni che ipotizzava certamente diversa, soprattutto dopo le prove cronometrate, che lo avevano visto grande protagonista. Il norvegese ha chiuso, invece, solamente al quinto posto la ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo le prime duedello scimaschile alle Olimpiadi di Pechino 2022 è tempo di fare un bilancio. Il settoretà è andato in archivio e c’è chi esce sicuramente deluso da questa prima parte di Giochi, nonostante qualcuno di loro abbia comunque messo una medaglia al collo. Si tratta del norvegese, presentato come il possibile dominatore di discesa e superG ed invece tornato a casa con il bronzo odierno in super. Si tratta della prima medaglia della carriera alle Olimpiadi per, che comunque si consola dopo una due giorni che ipotizzava certamente diversa, soprattutto dopo le prove cronometrate, che lo avevano visto grande protagonista. Il norvegese ha chiuso, invece, solamente al quinto posto la ...

