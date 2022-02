Salvini vs Meloni: il caso Piemonte. E i due leader non si parlano. Inside (Di martedì 8 febbraio 2022) Niente da fare. Nessuna pace tra Lega e Fratelli d'Italia dopo lo strappo sull'elezione del presidente della Repubblica. A dividere Matteo Salvini da Giorgia Meloni, che non si sono ancora sentiti dopo la partita del Quirinale, è stata oggi la votazione per il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza della Regione Piemonte, dove il Centrodestra è maggioranza. Stefano Allasia, esponente... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 8 febbraio 2022) Niente da fare. Nessuna pace tra Lega e Fratelli d'Italia dopo lo strappo sull'elezione del presidente della Repubblica. A dividere Matteoda Giorgia, che non si sono ancora sentiti dopo la partita del Quirinale, è stata oggi la votazione per il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza della Regione, dove il Centrodestra è maggioranza. Stefano Allasia, esponente... Segui su affaritaliani.it

