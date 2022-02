Restart - L'Italia rincomincia da te: argomenti e ospiti di mercoledì 9 febbraio (Di martedì 8 febbraio 2022) La puntata di Restart - L'Italia rincomincia da te che andrà in onda mercoledì 9 febbraio 2022 in seconda serata su Rai 2 sarà ricca di temi di attualità. Nel corso dell'appuntamento che verrà trasmesso a partire dalle ore 23, la conduttrice Annalisa Bruchi discuterà con numerosi ospiti di rilievo della questione Covid e dell'emergenza energetica e caro bollette. Restart mercoledì 9 febbraio: il tema Covid al centro della puntata Il tema centrale della puntata di Restart in onda mercoledì 9 febbraio 2022 sarà la questione Covid. Nel corso di questo nuovo appuntamento, infatti, si parlerà del via della nuova fase della pandemia che comprende un cambio di passo su quarantena, dad e ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 8 febbraio 2022) La puntata di- L'da te che andrà in onda2022 in seconda serata su Rai 2 sarà ricca di temi di attualità. Nel corso dell'appuntamento che verrà trasmesso a partire dalle ore 23, la conduttrice Annalisa Bruchi discuterà con numerosidi rilievo della questione Covid e dell'emergenza energetica e caro bollette.: il tema Covid al centro della puntata Il tema centrale della puntata diin onda2022 sarà la questione Covid. Nel corso di questo nuovo appuntamento, infatti, si parlerà del via della nuova fase della pandemia che comprende un cambio di passo su quarantena, dad e ...

Advertising

ABaruffaldi : RT @Winches73529523: ???? «l’ospedale prende dei rimborsi in proporzione al numero di ricoveri» Come spiegato da Restart, un decreto minister… - b_1n0 : RT @Winches73529523: ???? «l’ospedale prende dei rimborsi in proporzione al numero di ricoveri» Come spiegato da Restart, un decreto minister… - Winches73529523 : ???? «l’ospedale prende dei rimborsi in proporzione al numero di ricoveri» Come spiegato da Restart, un decreto minis… - cecchigia60 : Perché in Italia ci sono così tanti morti nonostante le restrizioni che ci sono? Sono tutti morti di Covid o sono m… - LaLaura68 : RT @StartMagNews: Perché in Italia ci sono così tanti morti nonostante le restrizioni cha ci sono? Sono tutti morti di Covid o sono morti c… -