Resta bloccata per ore in autostrada a causa di un maxi tamponamento: una studentessa si laurea in auto (Di martedì 8 febbraio 2022) Una storia che sembra assurda ma che, purtroppo, si è verificata questa mattina in provincia di Torino: una 23enne di Caselle è stata costretta a laurearsi in autostrada mentre, insieme al fidanzato e ...

