Renzi ironizza su Conte: 'Ha scritto lo statuto M5s con la stessa 'chiarezza' dei suoi Dpcm, ed ecco il risultato..' (Di martedì 8 febbraio 2022) Matteo Renzi cavalca l'onda dopo l'ordinanza del tribunale di Napoli che ha decapitato i vertici del Movimento 5 stelle e prende in Giro Giuseppe Conte sui suoi canali social: 'Il professor Conte ha ... Leggi su globalist (Di martedì 8 febbraio 2022) Matteocavalca l'onda dopo l'ordinanza del tribunale di Napoli che ha decapitato i vertici del Movimento 5 stelle e prende in Giro Giuseppesuicanali social: 'Il professorha ...

Advertising

GiustiziaNews24 : M5S, il Tribunale sospende la leadership di Conte. Il Movimento tenta ancora di bypassare Rousseau, Renzi ironizza:… - pirata_21 : #Renzi ironizza sulla chiarezza dello statuto del #M5S. Quello di Italia Viva è più chiaro:'Non avrai altro dio all'infuori di me'. #Conte - pirata_21 : #Renzi ironizza sulla chiarezza dello statuto del #M5S. Lui è abituato alla chiarezza delle leggi in Arabia Saudita. #Conte - marta6X6 : RT @opificioprugna: #Calenda ironizza su #Renzi: 'Riconosce come interlocutori solo Obama, Bezos e Dio'. Si è scordato il più autorevole di… - ccecchet : RT @opificioprugna: #Calenda ironizza su #Renzi: 'Riconosce come interlocutori solo Obama, Bezos e Dio'. Si è scordato il più autorevole di… -