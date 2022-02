Ratzinger, su abusi 'grandissima colpa' ma non sono bugiardo (Di martedì 8 febbraio 2022) Ratzinger, in una lettera a seguito del dossier sulla pedofilia nella diocesi Monaco che lo ha coinvolto per gli anni in cui era arcivescovo, parla di "grandissima colpa" per chi commette abusi ma ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022), in una lettera a seguito del dossier sulla pedofilia nella diocesi Monaco che lo ha coinvolto per gli anni in cui era arcivescovo, parla di "" per chi commettema ...

Advertising

vaticannews_it : #8febbraio #Ratzinger: 'Ancora una volta posso solo esprimere nei confronti di tutte le vittime di abusi sessuali l… - vaticannews_it : #8febbraio Lombardi: #Ratzinger 'non ha mai cercato di dare una bella immagine falsa della realtà della #Chiesa o d… - vaticannews_it : #8febbraio #Ratzinger: 'In tutti i miei incontri con le vittime di abusi sessuali da parte di sacerdoti,noi stessi… - mgbuonanno : Lombardi: Papa Ratzinger non ha mai cercato di nascondere il male nella Chiesa - Vatican News - MaxMenichetti : RT @vaticannews_it: #8febbraio Lombardi: #Ratzinger 'non ha mai cercato di dare una bella immagine falsa della realtà della #Chiesa o di qu… -