Pioli “La Coppa Italia è importante, vogliamo vincerla” (Di martedì 8 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Alla vigilia del match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, contro la Lazio, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ai microfoni di SportMediaset, carica l'ambiente rossonero. “Del Derby resta la soddisfazione di aver vinto una partita importante: tre punti importanti per la nostra classifica ma siamo consapevoli che il cammino è ancora lunghissimo. Siamo allo stesso identico livello dell'anno scorso, ci sarà tanta strada da fare. Adesso quello che conta è solo la partita di domani, è un quarto di finale di una competizione nella quale tutte le grandi squadre vogliono arrivare sino in fondo e pure noi vogliamo vincerla”, ha detto Pioli.“Il primo obiettivo è cercare di eliminare la Lazio domani, e sarà un ostacolo difficile, perchè loro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Alla vigilia del match valevole per i quarti di finale di, contro la Lazio, il tecnico del Milan, Stefano, ai microfoni di SportMediaset, carica l'ambiente rossonero. “Del Derby resta la soddisfazione di aver vinto una partita: tre punti importanti per la nostra classifica ma siamo consapevoli che il cammino è ancora lunghissimo. Siamo allo stesso identico livello dell'anno scorso, ci sarà tanta strada da fare. Adesso quello che conta è solo la partita di domani, è un quarto di finale di una competizione nella quale tutte le grandi squadre vogliono arrivare sino in fondo e pure noi”, ha detto.“Il primo obiettivo è cercare di eliminare la Lazio domani, e sarà un ostacolo difficile, perchè loro ...

Advertising

DaCybulkiewiczP : RT @FraNasato: Secondo Milannews Pioli contro la Lazio in Coppa Italia dovrebbe iniziare a dare minutaggio in campo a Rebic e Tomori #Milan - LALAZIOMIA : #Calcio Pioli: 'Con la Lazio il Milan migliore. Ibrahimovic? È un leone in gabbia' - claudiamutti67 : RT @Gazzetta_it: Pioli: 'Contro la Lazio il Milan migliore. Ibrahimovic è un leone in gabbia' #CoppaItalia - sportli26181512 : Pioli: 'Contro la Lazio il Milan migliore. Ibrahimovic? È un leone in gabbia': Pioli: 'Contro la Lazio il Milan mig… - Italpress : Pioli “La Coppa Italia è importante, vogliamo vincerla” -