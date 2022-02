Pechino 2022, pattinaggio artistico: Grassl 12esimo e Rizzo 13esimo nel programma corto maschile (Di martedì 8 febbraio 2022) Completata la gara a squadre con la vittoria del team rappresentante il Comitato Olimpico Russo, il pattinaggio artistico ha inaugurato la serie delle competizioni tradizionali con il singolo maschile. In una delle sfide più avvincenti di questa Olimpiade, il tre volte campione del mondo Nathan Chen, che negli ultimi quattro anni ha perso solamente una competizione (lo Skate America di Las Vegas dello scorso ottobre nel quale si è classificato terzo) ha iniziato la marcia verso la medaglia d’oro vinta nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi invernali da uno dei più grandi pattinatori di tutti tempi, il giapponese Yuzuru Hanyu, quest’anno fuori dalle competizioni per parecchi mesi a causa di un infortunio alla caviglia. Dei trenta partecipanti previsti al programma corto maschile, ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Completata la gara a squadre con la vittoria del team rappresentante il Comitato Olimpico Russo, ilha inaugurato la serie delle competizioni tradizionali con il singolo. In una delle sfide più avvincenti di questa Olimpiade, il tre volte campione del mondo Nathan Chen, che negli ultimi quattro anni ha perso solamente una competizione (lo Skate America di Las Vegas dello scorso ottobre nel quale si è classificato terzo) ha iniziato la marcia verso la medaglia d’oro vinta nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi invernali da uno dei più grandi pattinatori di tutti tempi, il giapponese Yuzuru Hanyu, quest’anno fuori dalle competizioni per parecchi mesi a causa di un infortunio alla caviglia. Dei trenta partecipanti previsti al, ...

