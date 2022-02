Pastore: «Zamparini come un padre, Dybala mi deve molto» (Di martedì 8 febbraio 2022) . Le parole dell’ex centrocampista del Palermo In un’intervista concessa a TeleOne Javier Pastore è tornato sugli anni vissuti in Serie A con la maglia del Palermo. Zamparini – «Lo ricorderò sempre per come mi ha trattato lui dal momento che sono arrivato in città, mi ha sempre trattato come un figlio. Ricordo il primo giorno che arrivai nel ritiro in Austria, mi portò in un centro commerciale a comprare un paio di scarpe da calcio perché voleva che io giocassi subito, quello stesso giorno. Sono convinto che questi sono gesti che non tutti i presidenti fanno con i giocatori, lui mi ha fatto salire in macchina, mi ha portato lì e mi ha fatto scegliere quello che volevo. Mi ha preso parastinchi e le scarpe: queste sono quelle piccole attenzioni che hanno fatto la differenza. Mi ha fatto sentire a casa, specie nei ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) . Le parole dell’ex centrocampista del Palermo In un’intervista concessa a TeleOne Javierè tornato sugli anni vissuti in Serie A con la maglia del Palermo.– «Lo ricorderò sempre permi ha trattato lui dal momento che sono arrivato in città, mi ha sempre trattatoun figlio. Ricordo il primo giorno che arrivai nel ritiro in Austria, mi portò in un centro commerciale a comprare un paio di scarpe da calcio perché voleva che io giocassi subito, quello stesso giorno. Sono convinto che questi sono gesti che non tutti i presidenti fanno con i giocatori, lui mi ha fatto salire in macchina, mi ha portato lì e mi ha fatto scegliere quello che volevo. Mi ha preso parastinchi e le scarpe: queste sono quelle piccole attenzioni che hanno fatto la differenza. Mi ha fatto sentire a casa, specie nei ...

El Pais: "Zamparini simbolo di una Italia politicamente fragile e volatile" ... Cavani, Ilicic, Belotti, Pastore, Luca Toni o el Mudo Vázquez mentre era presidente del Palermo'. Per il Pais 'Zamparini era il tipico presidente degli anni Ottanta, forse l'ultimo dirigente di un ...

Pastore ...

Pastore: “Io, Rossi e la Coppa Italia. A Palermo giocavo in spiaggia con i tifosi” Lo ha detto Javier Pastore, ospite della trasmissione "Notte Rosa", in onda ... Mi serviva qualcosa per trovare un ulteriore slancio e penso che Zamparini questo la abbia capito bene", le sue parole.

